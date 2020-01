Twee cipiers gewond na aanval van geïnterneerde Patrick Lefelon

20 januari 2020

19u07 10 Antwerpen Na een brutale aanval van een geïnterneerde in de gevangenis van de Begijnenstraat zijn twee cipiers met kneuzingen afgevoerd naar het ziekenhuis en is een derde vrouwelijke cipier in shock. De spanning onder het personeel neemt toe, net als de overbevolking. Er zitten 720 gevangenen waar er maar plaats is voor 430.

Het incident gebeurde maandagochtend toen cipiers het ontbijt rondbrachten. Op de afdeling voor de geïnterneerden (ABM) sloeg een man zonder enige aanleiding een cipier in zijn gezicht. De collega die tussenbeide kwam deelde eveneens in de klappen. Het interventieteam van de gevangenis overmeesterde de man en kon hem terug in zijn cel opsluiten.

Vakbondsman Didier Lemeer (VSOA): “De twee cipiers zijn met kneuzingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Een derde vrouwelijke collega die het incident zag gebeuren, was in shock en is door de collega’s opgevangen.”

Het Gevangeniswezen liet het personeel maandagnamiddag weten dat de aanvaller binnen de 24 uur zal worden overgeplaatst naar een andere instelling. De man zat eerder al in de Begijnenstraat en die passage verliep toen ook moeizaam.

Veel arbeidsongevallen

De cipiers lopen de jongste weken weer op de toppen van hun tenen want de overbevolking in de Begijnenstraat loopt weer de spuigaten uit. Momenteel zitten er 720 gevangenen. Op de afdeling voor geïnterneerden zijn er 8 plaatsen.

Vakbondsman Didier Lemeer: “Vorige vrijdag was er een korte werkonderbreking omdat er te weinig personeel was. Het incident van maandagmorgen komt nu in de media maar er zijn veel kleinere incidenten die niet naar buiten komen. Daardoor is het aantal arbeidsongevallen fors gestegen. Dagelijks blijven 30 tot 40 mensen afwezig door ziekte of ongeval. Dat is bijna het dubbel van wat wij gewoon zijn in de Begijnenstraat.”

De geïnterneerde zou eerst ook zijn bord kapot hebben geslagen.