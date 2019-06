Twee cafés maanden dicht wegens drugshandel Redactie

03 juni 2019

19u40 0 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat twee cafés voor respectievelijk twee en drie maanden sluiten wegens drugshandel. Het gaat om etablissementen in de Carnotstraat en de Lange Beeldekensstraat, in het district Antwerpen. In beide gevallen is de zaakvoerder gearresteerd.

Café Bagdad in de Carnotstraat werd door de politie in de gaten gehouden na meldingen over drugsdealen. Toen agenten twee bezoekers controleerden die slechts kort binnen waren gegaan, troffen ze cocaïne aan. De zaakvoerder bleek zelf vier verpakkingen met coke op zak te hebben. Er volgde een huiszoeking die 51 gram cocaïne naar boven spitte. “Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de drugshandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te waarborgen”, zo zegt de stad.

Café Broers in de Lange Beeldekensstraat was eerder al eens een maand gesloten. Ook hier werden twee bezoekers betrapt op drugsbezit, in dit geval hasj. De bezoekers bekenden dat ze de drugs in het café hadden gekocht én niet voor het eerst. De politie trof in de rokersruimte van het pand ook cannabis en cocaïne aan. De zaakvoerder stond bekend als illegale vreemdeling en was in het verleden al op verkoop van verdovende middelen betrapt. Het café blijft drie maanden gesloten.