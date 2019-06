Twee café-inbrekers betrapt en gevat Sander Bral

05 juni 2019

De eigenares van een café in de Lange Dijkstraat in Antwerpen-Noord merkte dinsdagochtend twee mannen op die zich in haar café bevonden. Ze had de slimme reflex om de openstaande deur te sluiten terwijl ze de politie verwittigde. Het snelleresponsteam kwam ter plaatse en kon de twee verdachten achteraan het café staande houden en handboeien. De mannen waren het café via een dakraam binnengedrongen. De twee mannen bleken illegaal in ons land. Ze werden gearresteerd, de lokale recherche zal de inbraak verder onderzoeken.