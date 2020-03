Twee bewoners serviceflats Zorgbedrijf Antwerpen testen positief op corona Jan Aelberts

15 maart 2020

17u36 7 Antwerpen Ook bij klanten van Zorgbedrijf Antwerpen zijn de eerste gevallen van coronabesmetting vastgesteld. Reden tot paniek is er niet, benadrukt CEO Johan De Muynck. “Het gaat om twee bewoners die het virus opliepen buiten onze gebouwen. Zij zijn op dit moment in quarantaine.”

De twee mensen wonen in de serviceflats Fontein in de Borgerhoutse Fonteinstraat. “Ze liepen het virus voor alle duidelijk niet op in de Fontein”, zegt De Muynck. “En ze verblijven momenteel ook niet in de serviceflats, maar in het ziekenhuis. In totaal hebben we 25 klanten laten testen op Corona. Ook van onze medewerkers zijn 30 mensen getest op COVID-19. Symptomen zijn er bij hen nog niet vastgesteld, maar we nemen geen enkel risico. Iedereen die in contact is geweest met een besmet persoon wordt getest en blijft twee weken thuis.”