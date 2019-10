Twee Antwerpse woonblokken met 440 appartementen zonder elektriciteit en water nadat stroomcabine ontploft Patrick Lefelon

29 oktober 2019

20u22 18 Antwerpen Twee woonblokken aan de Turnhoutsebaan in Deurne zitten sinds 18 uur zonder elektriciteit. Per blok zijn er 220 appartementen. De bewoners die willen krijgen opvang in een dienstencentrum maar dan moeten zij eerst met de trap naar beneden komen. De woonblokken zijn achttien verdiepingen hoog.

De oorzaak van de massale elektriciteitspanne ligt bij de hoogspanningscabine in de kelder van één van de twee blokken. Een medebeheerder: “Rond 18 uur hing er plots veel rook rond de cabine. Dan volgden verschillende knallen en het volgende moment viel overal de stroom uit. De cabine voorziet de twee blokken van elektriciteit.”

Bewoner Marc Van Hees zat in zijn appartement op de zesde verdieping televisie te kijken. “Ineens was alles weg, geen beeld, geen klank, geen verlichting,... Op de gang brandde de noodverlichting. Ik had de rolluiken naar het terras op een kier gelaten. Zo kon ik er nog net onderdoor kruipen, want ook die rolluiken zijn elektrisch bediend. Vanop mijn terras zag ik dan de eerste brandweerwagens aankomen.”

De hulpdiensten rolden het medisch interventieplan uit. Bewoners die liever niet in hun appartement blijven, worden overgebracht naar een dienstencentrum. De brandweer en het Rode Kruis helpt bewoners die moeilijk te been zijn, naar beneden.

De blijvers moeten het vermoedelijk de hele nacht en ochtend zonder elektriciteit of warm water stellen. Elektriciteitsmaatschappij Fluxys bekijkt hoe de panne het snelst kan verholpen worden.

Sommige bewoners zoeken ook al naar alternatief vervoer. Hun auto staat in de ondergrondse parking. Ook die elektrische poorten blijven potdicht.

“18 verdiepingen met de trap”

Bewoonster Kelsy Van Velthoven verkoos toch te blijven. “Ik ben naar beneden gekomen toen het brandalarm afging. Dan heeft wel wat geduurd, want ik woon op de hoogste verdieping. Met de trap achttien verdiepingen naar beneden is geen makkie. Ik ga ‘seffens’ toch terug naar boven. Mijn kat en mijn hamster zitten nog binnen. Die wil ik liever niet de hele nacht alleen laten. Met een dik deken zal ik de nacht wel doorkomen. Woensdagmorgen moet ik om 4.15 uur opstaan om in Zoersel te gaan werken.”