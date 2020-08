Twaalf shishabars vechten verbod op waterpijp door corona aan bij Raad van State Patrick Lefelon

11 augustus 2020

17u02 0 Antwerpen Twaalf Antwerpse shishabars vechten het verbod om shishapijpen te roken aan bij de Raad van State. Door dat verbod blijven de meeste shishabars vrijwillig gesloten. “De overheid toonde in zijn verdediging niet aan dat shishabars meer coronabesmetting veroorzaken dan andere horecazaken. Dat is discriminatie”, zegt hun advocaat Bart Verbelen.

Het verbod op het gebruik van shishapijpen dateert van 25 juli toen het aantal coronabesmettingen in Antwerpen snel toenam. Eén van de besmettingshaarden was volgens burgemeester Bart De Wever toen het gezamelijk gebruik van waterpijpen in de shishabars. Enkele dagen later werd het gebruik van shishapijpen volledig verboden.

Mounir El Founti van shishabar Monaco op het Antwerpse Zuid is samen met een tiental collega’s naar de Raad van State gestapt.

“Wij mochten na de lockdown heropenen en deden dat volledig corona-veilig. Tafels waren gescheiden met een plastiek wand. Elke gebruiker kreeg een eigen wegwerpslang en mondstuk. De waterpijp werd na gebruikt ontsmet. Toch legde de ministerraad ons bij de tweede golf een volledige shishaverbod op.”

Advocaat Bart Verbelen vroeg de Raad van State dinsdag om dit shishaverbod te schorsen. Het verbod is volgens hem discriminerend omdat veel argumenten die nu voor de shishabars worden aangehaald ook opgaan voor gewone cafés.

Bart Verbelen: “De advocaat van de regering zegt dat de luchtzuiveringstoestellen in de rokersruimte van shishabars een gevaar op coronabesmetting inhouden. Dat geldt toch evenzeer voor rokersruimtes in gewone cafés? De shishabars voelen zich geviseerd omdat zij zogezegd ‘imagoverlagend’ zouden zijn. De coronacrisis wordt volgens hen misbruikt om hun zaken financieel te kelderen."

Steunfonds

De overheid verplicht de shishabars niet om te sluiten maar er is weinig alternatief. “Het is hetzelfde als een kapper een knipverbod opleggen maar hij mag zijn zaak wel openhouden om producten te verkopen. Wat voor zin heeft dat”, aldus Bart Verbelen.

De advocaten van de overheid lieten tijdens het debat voor de Raad van State wel verstaan dat de Vlaamse regering aan een steunfonds werkt om de grote verliezen in de horeca te compenseren. Ook de shishabars zouden daarop beroep kunnen doen.