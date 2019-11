Twaalf bewoners geëvacueerd door uitslaande brand in Rotterdamstraat Sander Bral

20 november 2019

11u30 0 Antwerpen Twaalf personen zijn woensdagochtend vroeg geëvacueerd door een appartementsbrand in de Rotterdamstraat in Antwerpen-Noord. De brandweer moest het dak uitbreken om de brand volledig onder controle te krijgen. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond om een nog ongekende reden op de derde van vier verdiepingen van een oud herenhuis. De vlammen verspreidden zich in het isolatiemateriaal achter de wanden tot aan het dak. De brandweer had dus heel wat werk om de situatie onder controle te krijgen en moest delen van de muren en het dak open breken om te kunnen blussen.

Twaalf bewoners werden geëvacueerd uit het gebouw. Twee van hen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht omwille van de koude. Het vroor woensdagochtend in de stad. De andere bewoners werden tijdelijk opgevangen in een bus in afwachting van opvang. Niemand raakte ernstig gewond.

De Rotterdamstraat was woensdagochtend afgesloten zodat brandweer en politie hun werk konden doen.