Twaalf bestuurders lopen tegen de lamp bij alcoholcontrole in stadscentrum Sander Bral

13 oktober 2019

16u59 0

De politie hield zondagochtend alcoholcontroles aan de Oudeleeuwenrui. Het verkeersondersteuningsteam van West betrapte twaalf bestuurders die een glaasje te veel op hadden. Drie van hen zagen hun rijbewijs voor drie uur ingetrokken, zeven andere bestuurders voor zes uur. Twee bestuurders hadden zo diep in het glas gekeken dat ze onmiddellijk een rijverbod voor vijftien dagen kregen.

Eén persoon testte na een positieve ademtest ook nog positief op het gebruik van drugs. Een Nederlander kon zijn boete van 1.260 euro niet meteen betalen waardoor z’n voertuig in bewaring werd genomen. De bestuurder moet binnen 96 uur betalen.

Een andere bestuurder droeg zijn gordel niet, had geen inschrijvingsbewijs aan boord en had zijn identiteitskaart niet op zak. Er werd ook nog een auto getakeld omdat er een vermoeden was dat het voertuig niet verzekerd was. Het verkeersondersteuningsteam liet ook nog veertien auto’s takelen aan de Schildersstraat. Ze stonden er geparkeerd ondanks dat er een tijdelijk parkeerverbod geldt.