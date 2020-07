Twaalf Antwerpse illustratoren maken 'knuffelkaartjes' ten voordele van Welzijnsschakels Annelin Marien

02 juli 2020

14u02 0 Antwerpen Twaalf Antwerpse illustratoren hebben voor het project ‘Hallo, hoe gaat het?’ elk een postkaartje gemaakt in het thema ‘knuffelen’. Daarmee wil initiatiefnemer Lieven Fieremans in de ‘anderhalvemetermaatschappij’ toch nog de mogelijkheid geven om een soort van knuffel te geven aan elkaar, ook al is het dan per postkaart. De opbrengst van de kaartjes gaat volledig naar de strijd tegen armoede via Welzijnszorg.

Lieven Fieremans, een illustrator uit Berchem, startte begin mei met zijn project ‘Hallo, hoe gaat het?’. Het concept: postkaartjes en posters met de simpele vraag ‘Hallo, hoe gaat het?’, om cadeau te geven aan vrienden of familie. Naast zijn eigen ontwerpen verkoopt Lieven nu ook een reeks van twaalf postkaarten in het thema knuffelen, door twaalf bekende en minder bekende illustratoren. Eén van de twaalf illustratoren is bijvoorbeeld Sebastiaan Van Doninck, die ook het boek Monsterlijke Microben van Geert Bouckaert en Marc Van Ranst illustreerde, maar ook Vera Bohnen, lerares Illustratieve Vormgeving aan de academie van Berchem en Gert Paenen van galerie Frits ontwierpen een kaartje.

Reeks knuffels

“In deze vreemde tijden is het extra fijn om een kaartje te ontvangen, zomaar, om te vragen hoe het gaat", vertelt Lieven. “Tijdens de quarantaine was op een minder fysieke manier in contact blijven met familie en vrienden plots heel relevant, dus leek het me het perfecte moment om ervoor te gaan. Waarom het thema knuffelen? We willen niet alleen weten hoe het met elkaar gaat, we willen elkaar ook eens goed vastpakken. Dat kan nu nog niet, en om dat toch een klein beetje te compenseren: een reeks knuffels!”

De opbrengst van de reeks postkaarten gaat volledig naar Welzijnszorg. Die organisatie steunt 163 lokale armoedeprojecten om hun werking gaande te houden tijdens de coronamaatregelen. “Het is duidelijk dat de coronacrisis mensen die het sowieso al niet breed hebben, nog harder treft dan anderen. Via Welzijnszorg kunnen we projecten steunen die zich inzetten in de strijd tegen armoede”, aldus Lieven.

www.hallo-hoe-gaat-het.be