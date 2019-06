TVM Belgium uit Antwerpen is fitste bedrijf van Vlaanderen Jan Aelberts

26 juni 2019

Antwerpen Verzekeraar TVM Belgium uit Antwerpen is het fitste bedrijf van Vlaanderen. Dat blijkt uit metingen van gezondheidsspecialist Ready2improve.

TVM Belgium nam deel aan een gezondheidsuitdaging van Ready2improve en na 12 weken scoorden de verzekeraars een derde beter op fitheidsproeven. Gemiddeld gaan werknemers er na de test met tien procent op vooruit.

Voor Frank Van Nueten van TVM Belgium is de titel van ‘Fitste Bedrijf’ de bekroning van een bewust gezondheidsbeleid. “Ik was erg trots om te zien hoe zeer onze medewerkers in de uitdaging opgingen en hoeveel plezier ze eraan beleefden”, zegt Van Nueten. “Rennen of wandelen werd voor heel wat collega’s een vast onderdeel van de pauzemomenten. We hebben ook samen aan sportevents deelgenomen zoals de Antwerp 10 Miles en de Spartacus Run. Het Fitste Bedrijf heeft letterlijk iets in beweging gezet bij TVM. We gaan zeker verder werken om ons fitheidsniveau te behouden. Daarnaast zetten we ook in op momenten van ontspanning bijvoorbeeld met stoelmassages.”