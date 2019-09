Tv-kok Sofie Dumont promoot melk met foodtruck op Operaplein Jan Aelberts

09 september 2019

16u46 0 Antwerpen Tv-kok Sofie Dumont trekt met een foodtruck naar Antwerpen, Gent en Hasselt om mensen aan te zetten om in de keuken creatief aan de slag te gaan met melk. Het initiatief maakt deel uit van een campagne van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), waarmee de veelzijdigheid van melk in de kijker gezet wordt.

Om te tonen hoe lekker recepten met melk kunnen zijn, trekt Sofie Dumont met haar foodtruck langs drie Vlaamse steden, waaronder Antwerpen. Ze kookt een aantal uiteenlopende gerechten met melk, zoals desserts, tussendoortjes en soep. Bezoekers kunnen de gerechten gratis proeven en smoothies maken in een blender die wordt aangedreven door te fietsen.

VLAM deelt de recepten ook uit aan bezoekers van de foodtruck, en wil zo millennials inspireren om zelf lekker te koken met melk. De foodtruck staat op 15 september op het Operaplein in Antwerpen, op 22 september op het Stapelplein in Gent en op 28 september op het Molenpoortplein in Hasselt. Meer recepten met melk en zuivelproducten staan op www.lekkervanbijons.be.