TV-chef Dagný Rós Ásmundsdóttir opent pop-up restaurant op Antwerpse Zuid AMK

25 november 2019

15u57 0 Antwerpen Na haar nieuwste boek ‘Roots’ opent Njam!-kok Dagný Rós Ásmundsdóttir nu ook een gelijknamig pop-up restaurant mét buitenbar op de Leopold De Waelplaats, pal in het bruisende Zuid in Antwerpen. Van 3 tot en met 15 december neemt de Ijslandse gastvrouw samen met haar landgenoot en topchef Gíslí Matt haar gasten mee op een culinaire ontdekkingsreis naar het Noorden.

Haar boek ‘Roots’ kwam tot stand na een roadtrip door haar land van herkomst: het woeste Ijsland met vulkanen tot geisers en watervallen, dat ze 13 jaar geleden inruilde voor België. Na haar trip, waarin ze op zoek ging naar haar eigen culinaire wortels, kwam ze terug met een hoop inspiratie voor nieuwe gerechten. Het boek ‘Roots’ werd dan ook een heel persoonlijk kookboek.

In het gelijknamige pop-up restaurant dat op 3 december opent op het Zuid in Antwerpen wil Dagný Rós alle bezoekers het Ijsland laten beleven dat haar zo dierbaar is. En ze doet dit uiteraard via de typische nordic-gerechten van daar. Ze staat deze keer niet zelf achter de kookpotten, maar in de zaal als gastvrouw. Dagný Rós wist chef Gísli Matt te strikken om haar gasten culinair in de watten te leggen.