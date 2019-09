Tunnels onder Antwerpse Operaplein vernoemd naar balletzussen Brabants BJS

13 september 2019

18u44 5 Antwerpen De twee tunnels onder het vernieuwde Antwerpse Operaplein, die in februari 2020 worden opgeleverd, worden vernoemd naar twee symbolen van het Vlaamse ballet: Jeanne en Jos Brabants.

De zussen Jeanne Brabants (1920-2014) en Jos Brabants (1925-2018) zijn grote namen in de Vlaamse balletwereld. Jeanne was danseres, choreografe en pedagoge. Ze ontwierp een 200-tal choreografieën, werkte samen met grote internationale namen en behaalde een groot aantal internationale prijzen. Ze werd in 1961 directrice van Stedelijk Instituut voor Ballet in Antwerpen (nu Koninklijk Balletschool) en richtte toen ook het Ballet van Vlaanderen op. In 2000 kreeg ze de titel van barones. Haar zus, Jos Brabants, was eveneens choreografe en artistiek directeur van de Koninklijke Balletschool Antwerpen.

“Wegens de nabijheid van het Operagebouw en het bovenliggende Operaplein is het toepasselijk om de namen voor de twee nieuwe tunnels te gebruiken”, zegt het Antwerpse districtsbestuur, dat het stadsbestuur adviseert als er nieuwe straatnamen moeten gekozen worden.

Honderd procent zeker is de naamgeving nog niet. Er volgt nog een openbaar onderzoek, waarna de Antwerpse gemeenteraad tegen eind dit jaar beslist.