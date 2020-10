Tunnelrovers krijgen voor “meesterlijk uitgekiende bankkraak” tot 5 jaar cel Patrick Lefelon

07 oktober 2020

09u21 5 Antwerpen Drie gangsters die op 3 februari 2019 een tunnel groeven tot in de kluizenzaal van de BNP Paribas Fortis bank in Antwerpen en 27 kluizen openbraken, zijn veroordeeld tot 40 maanden cel. Twee andere mannen die op de vlucht zijn, zijn veroordeeld tot 5 jaar cel.

Volgens de rechters hebben Koba M., zijn vriend Giorgi K. (allebei 29 jaar) en zijn vader Kachaber M. (47) meegespeeld in een “meesterlijk uitgekiend plan vanuit het buitenland met enkele binnenlandse pionnen die in de kijker liepen”.

Alle beklaagden waren vrienden, familie of hadden voordien al inbraken gepleegd in het arrondissement Dendermonde. De drie mannen die wel op het proces verschenen, minimaliseerden hun aandeel in de tunnelroof. De rechter houdt voor Kachaber en Koba M. wel rekening met hun eerdere veroordeling voor inbraken in Dendermonde.

Vader Kachaber M. krijgt een bijkomende straf van 3 jaar cel. Zijn zoon Koba M. krijgt een bijkomende straf van 40 maanden en derde beklaagde Giorgi K een straf van 3 jaar. David T. (37), die niet op het proces verscheen, krijgt 5 jaar cel, net als Yosef C. (41).

Zevenentwintig kluizen

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari 2019 vastgesteld. Zevenentwintig kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.

Alarm

“De graafwerken zijn wellicht op 26 januari begonnen, want vanaf dan gingen er ’s nachts en in het weekend geregeld seismische alarmen af in de bank”, zei de procureur. De bewakingsfirma kon echter nooit iets verdachts vaststellen in het bankgebouw en dacht dat het alarm niet goed functioneerde.

Het gebouw aan de Nerviërsstraat was door David T. gehuurd onder een alias. Zijn naam dook ook in een Dendermonds onderzoek naar een inbraak op, samen met Koba M. en Giorgi K. Ze hadden het in afgeluisterde gesprekken over werkmateriaal.

David T. en Koba M. bleken op 24 december een slijpschijf gekocht te hebben in Nederland. Dat werktuig maakte deel uit van het materiaal dat werd achtergelaten in de tunnel en de kelder. De vingerafdrukken van Koba M. werden op de slijpschijf aangetroffen.

Hij werd een dag na de roof gearresteerd. Enkele dagen later belandden ook zijn vader Kachaber M. en Giorgi K. achter de tralies. Een vingerafdruk van die laatste werd op een zuurstoffles en een plastic zak met stofmaskers aangetroffen. Kachaber M. was dan weer op camerabeelden te zien, terwijl hij volgens de procureur op de uitkijk stond.

David T. had naast het gebouw aan de Nerviërsstraat ook de Citroën gehuurd waarmee de beklaagden zich verplaatst hadden. Yosef C. had een staanplaats gehuurd. Beide mannen hadden na de feiten meteen het land verlaten, wellicht met de buit. Ze staan geseind en laten verstek gaan op het proces.

De roof werd bijzonder goed voorbereid. Zo goed zelfs, dat de grote mannen nu ergens in het buitenland zitten met de buit, terwijl de drugs- en gokverslaafden die naar de winkel werden gestuurd voor de rechtbank moeten verschijnen

Verdediging

De vijf beklaagden handelden echter niet alleen. Uit het onderzoek blijkt dat er nog meer mensen bij de kraak betrokken waren, maar zij konden niet geïdentificeerd worden, net zoals de opdrachtgevers. “De roof werd bijzonder goed voorbereid. Zo goed zelfs, dat de grote mannen nu ergens in het buitenland zitten met de buit, terwijl de drugs- en gokverslaafden die naar de winkel werden gestuurd voor de rechtbank moeten verschijnen”, klonk het langs de kant van de verdediging.

Kachabar en Koba M., die beiden een gokverslaving hebben, hadden David T. in een gokkantoor leren kennen. “David T. zei dat hij met een renovatieproject bezig was en Koba heeft hem geholpen bij de aankoop van materiaal. Mijn cliënt is nooit in de bank geweest en wist niets af van een tunnel. Hij zou daar ook nooit zijn ingegaan, want hij heeft een heilige schrik van muizen en ratten”, zei meester Sahil Malik.

Giorgi K. was via zijn vriend Koba M. bij het verhaal betrokken geraakt. Ook hij had werkmateriaal aangekocht. “Maar hij had geen idee dat die spullen voor een bankkraak gebruikt zouden worden”, stelde meester Vincent Andries. Kachabar M., die ook met een heroïneverslaving kampt, ontkende iedere betrokkenheid bij de kluizenkraak. “Vanop de plaats waar hij zogezegd op uitkijk stond, had hij helemaal geen zicht op de bank”, stelde meester Els Gauquie.

De drie beklaagden vroegen dus allemaal in hoofdorde de vrijspraak. BNP Paribas Fortis en enkele verzekeraars stelden zich burgerlijke partij en eisen een schadevergoeding. De getroffen kluiseigenaars werden al vergoed. De precieze omvang van de buit is nooit helemaal duidelijk geworden.