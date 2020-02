Tunnelkokers Tijsmanstunnel beurtelings afgesloten voor onderhoudswerken ADA

19 februari 2020

13u52 0 Antwerpen Tijdens de weekends van 28 februari en 13 maart vinden er werken plaats in de Frans Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen. Het gaat om onderhoudswerken aan de mootvoegen van de tunnel. Per weekend wordt er één tunnelkoker volledig afgesloten en moet het verkeer in de andere koker over één rijstrook passeren.

De Frans Tijsmanstunnel in de Antwerpse haven is opgebouwd uit geprefabriceerde tunnelelementen die aan elkaar gekoppeld zijn tot één koker. Tussen die verschillende elementen bevinden zich voegen, de zogenaamde mootvoegen. Bij een aantal van deze voegen in de Tijsmanstunnel is beperkte waterinsijpeling vastgesteld. Voor de tunnelconstructie is er geen reden tot bezorgdheid, maar het heeft wel als gevolg dat bij koude temperaturen het lekwater kan aanvriezen en zodoende ijsplekken kan vormen. Om dit tegen te gaan zal het Agentschap Wegen en Verkeer de gevoelige mootvoegen van de Tijsmanstunnel laten injecteren om ze weer waterdicht te maken.

Om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden worden de werken gespreid over twee weekends. Tijdens het weekend van vrijdagavond 28 februari 20 uur tot maandagochtend 2 maart 5 uur is de Tijsmanstunnel afgesloten in de richting van Gent. Tijdens het weekend van vrijdagavond 13 maart tot maandagochtend 16 maart is de Tijsmanstunnel afgesloten in de richting van Nederland.

Het verkeer wordt telkens in beide richtingen omgeleid via de Scheldelaan (N101) en de A12. In de tunnelkoker die open blijft, moet het verkeer over één rijstrook passeren. De linkerrijstrook wordt ingenomen als veiligheidszone.