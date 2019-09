Tshisekedi bezoekt Antwerpen en tekent overeenkomst met Antwerpse diamantsector AMK

18 september 2019

16u04 4 Antwerpen Félix Tshisekedi heeft woensdag een bezoek gebracht aan Antwerpen. De diamantwijk was ‘s ochtends de eerste stop van de Congolese president, waar er een samenwerkingsovereenkomst werd getekend. Later stonden een boottocht in de haven en een bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde op het programma.

De Congolese president Félix Tshisekedi is vijf dagen in ons land, en bracht vandaag een bezoek aan Antwerpen. Daar bezocht hij onder andere de diamantwijk, waarbij de CEO van het Antwerp World Diamond Centre hem meenam achter de schermen van de sector. Om de samenwerking tussen beide landen op vlak van diamant nieuw leven in te blazen, tekenden de president en het AWDC een ‘memorandum of understanding’. De focus ligt op informatie-uitwisseling en technologische vernieuwing. Het reeds bestaande programma, waarbij Congolese ambtenaren in Antwerpen opleidingen volgen over onder meer waardeschattingen en administratieve processen, wordt verder uitgebreid.

Diamanthandel

De Antwerpse diamantsector hoopt dat de nieuwe machthebber een impuls zal geven aan de diamanthandel tussen Congo en België. Die was in voorbije jaren onder druk komen te staan door politieke strubbelingen. Onder de vorige president Joseph Kabila waren de diplomatieke relaties tussen België en Congo namelijk tot een dieptepunt gezakt. “President Tshisekedi wil met het nieuwe bewind focussen op meer transparantie en traceerbaarheid van mineralen en Antwerpen is hiervoor de geknipte partner”, zegt Ari Epstein, CEO van koepelorganisatie AWDC. “Dankzij onze competitieve markt en ons transparant businessmodel kunnen we toegevoegde waarde bieden voor Congo, hun diamantsector en de ambitie van de nieuwe president.”

Tijdens het bezoek, dat er op vraag van de Congolese president zelf kwam, bezocht hij ook nog het Diamond Office, het gradinglaboratorium HRD en een tenderfaciliteit, waar diamanten te koop worden aangeboden.