Truckers rijden rond zonder rijbewijs en houden zich niet aan rusttijden: Antwerpse politiezones controleren samen vrachtvervoer Sander Bral

27 september 2019

De lokale politiezone Antwerpen controleerde donderdag samen met hun collega’s uit PZ Brasschaat, PZ Schoten, PZ HEKLA, PZ Zwijndrecht en PZ MINOS wegvervoer. Er werd onder meer gekeken naar rijbewijzen, vergunningen en rij- en rusttijden. 53 bestuurders werden onderworpen aan een alcoholcontrole, geen van hen had gedronken. Zeven bestuurders bleken niet in orde met hun rij- en rusttijden. Drie bestuurders handen geen geldige vervoersvergunning en van acht voertuigen was de lading niet correct gezekerd. Eén voertuig was overladen en vijf voertuigen waren niet geldig gekeurd. Vier transporten uitzonderlijk vervoer begingen een inbreuk. Tot slot hadden drie bestuurders geen rijbewijs op zak en droegen drie bestuurders geen veiligheidsgordel.