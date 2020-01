Trucker vrijgesproken voor dodelijke messteken aan collega PLA/Belga

08 januari 2020

17u44 0 Antwerpen Een 47-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur, die een Moldavische collega zou hebben doodgestoken, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen woensdag vrijgesproken. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel voor hem gevorderd.

Beklaagde Sirghi M. bracht op 29 september 2018 zijn rustpauze door op parking Goordijk in de Antwerpse haven, samen met nog een aantal Oost-Europese truckers. Er werd gebarbecued en karaoke gezongen. Rond 22 uur ‘s avonds sloeg de sfeer om en deed er zich een gewelddadig incident voor tussen enkele Roemeense en Moldavische truckers. Het slachtoffer liep daarbij een diepe messteek in de borst op, alsook een steek in de linkerzij en een snijwonde aan de handpalm. De man overleed ter plaatse.

Meerdere omstaanders duidden de beklaagde als dader aan. Hij zou gezegd hebben dat het slachtoffer “gekregen had wat hij verdiende” en “so what, als hij sterft”. Sirghi M. kon zich dat gesprek niet meer herinneren. Hij had anderhalve liter wodka gedronken, maar dacht niet dat hij iemand gestoken had. Hij had zelf slaag gekregen en was het bewustzijn verloren.

“Bewijs via via”

De verdediging had de vrijspraak gevraagd bij gebrek aan bewijs. Advocate Leyla Top voerde aan dat er van de feiten geen camerabeelden waren en dat er geen DNA van de beklaagde op het mes of het slachtoffer werd aangetroffen. Bovendien waren er ook geen échte getuigen van de feiten. De omstaanders hadden alleen maar via via gehoord dat Sirghi M. het gedaan het zou hebben.

De rechtbank gaf haar daarin gelijk: die verklaringen volstonden niet om de schuld van de beklaagde aan te tonen. Sirghi M. werd bijgevolg vrijgesproken. De eis tot schadevergoeding van de weduwe en de dochters van het slachtoffer, die zich burgerlijke partij hadden gesteld, werd afgewezen.