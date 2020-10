Trucker schrikt van 1,3 ton cocaïne in zijn container Patrick Lefelon

06 oktober 2020

17u57 0 Antwerpen Een 30-jarige trucker uit Schilde is vorige week gearresteerd toen hij een container met daarin 1,3 ton cocaïne ophaalde aan kaai 914 in de Antwerpse haven.

De man trok zelf de aandacht van de veiligheidsdiensten aan de ingang van kaai 914 omdat er geschrapte nummerplaten op zijn truck en oplegger hingen.

De politie en de douane kwamen ter plaatse en controleerden de container die Don N.R. moest ophalen. Bovenop de lading stonden twintig sportzakken met pakken cocaïne. In totaal ging het om meer dan 1,3 ton. Eén kg cocaïne heeft een groothandelswaarde van 30.000 euro.

Don N.R. werd aangehouden en zijn vrachtwagen werd in beslag genomen. De raadkamer verlengde de aanhouding met een maand.

Volgens zijn advocate Liliane Verjauw wist Don N.R. niets af van de drugs. “De man is trucker in bijberoep en rijdt enkel met gehuurde trekkers. Hij had een opdracht aangenomen via internet om een container af te halen op kaai 914 en ergens in de haven af te zetten. Hij zou daarvoor 95 euro krijgen. De man was volledig verrast toen hij van de drugslading hoorde.”

Nog grote drugsvangst

Maandagmiddag maakte de Braziliaanse douane, de Receita Federal bekend dat het een lading van 472 kg cocaïne had onderschept in de haven van Salvador. De drugs zaten verstopt in een container met ijzererts. Die container zou aan boord gaan van een zeeschip met bestemming Antwerpen.