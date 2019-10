Trucker niet langer vervolgd voor moord op havenparking Patrick Lefelon

29 oktober 2019

18u05 0 Antwerpen De 46-jarige trucker Serghi M. wordt niet meer vervolgd voor moord op de parking aan Goordijk in de Antwerpse haven. Bij een steekpartij kwam vorig jaar trucker Ion Gavrilita om het leven. De feiten zijn geherkwalificeerd naar ‘slagen en verwondingen.’ De truckers hadden ruzie gekregen over wie eerst aan de beurt was bij een vrachtwagentechnicus.

De dodelijke steekpartij speelde zich af in het weekend van 29 september 2018. Roemeense truckers hadden verzamelen geblazen rond enkele klaptafels op parking Goordijk aan de Noorderlaan in het Antwerpse havengebied. Zij amuseerden zich met karaoke, een barbecue en (veel) drank.

Op de parking stonden ook andere Oost-Europese vrachtwagens. Er was eveneens een ploeg mechaniekers aanwezig voor kleine herstellingen of onderhoud aan de voertuigen. Moldavische chauffeurs kregen ruzie met een jongere Roemeen over wie eerst aan de beurt was voor het onderhoud.

Advocate Leyla Top die de Roemeen Serghi M. (47) bijstaat: “Onze cliënt kwam mee tussenbeide om de gemoederen te bedaren. Daarna zette hij zich terug met zijn Roemeense collega’s aan de klaptafels. De groep Moldaviërs kwamen hen achterna. Bij de vechtpartij die volgde, werd onze cliënt gekwetst aan het hoofd. Een Moldavische man werd geraakt door een messteek. Hij overleed ter plaatse.”

Serghi M. (46) had volgens de politie de dodelijke messteek uitgedeeld. Hij werd de dag nadien gearresteerd op verdenking van moord en zit nog altijd in voorarrest.

Advocate Leyla Top: “Onze cliënt ontkent sinds zijn arrestatie dat hij een mes in handen heeft gehad. Er is wel een mes teruggevonden maar daarop zijn geen vingerafdrukken of DNA-sporen van onze cliënt gevonden. De raadkamer heeft de feiten geherkwalificeerd naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.’”

Door de beslissing van de raadkamer wordt het dossier verwezen naar de correctionele rechtbank en komt er geen assisenproces.