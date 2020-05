Truck met oude wagens schuurt tegen plafond Waaslandtunnel en veroorzaakt stofwolk Sander Bral

27 mei 2020

10u21 0 Antwerpen Een vrachtwagen geladen met oude voertuigen voor Afrika heeft dinsdag het plafond van de Waaslandtunnel geschuurd. Er ontstond daardoor een dikke stofwolk in de tunnel. Bij controle van de politie bleek de truck niet verzekerd of gekeurd en alle nodige vergunningen en attesten ontbraken. De chauffeur kon de boete van tienduizend euro niet betalen en dus werd de truck in beslag genomen.

De lokale politie van Antwerpen kreeg dinsdag verschillende meldingen van rookontwikkeling in de Waaslandtunnel. Op de Noorderlaan werd de vrachtwagen die dat veroorzaakt had onderschept. De oude wagens waarmee de truck geladen was, bestemd voor Afrika, wren tegen het plafond van de tunnel geschuurd met een dichte stofwolk tot gevolg. “De chauffeur beweerde niets gemerkt te hebben”, zegt de politie. “Ook de zaakvoerder, die achter de truck reed in een andere wagen, beweerde ondanks de stofwolk niets bijzonder opgemerkt te hebben.”

Niets in orde

Toen de politie de truck verder controleerde, bleek al snel dat de zaakvoerder en zijn chauffeur met niets in orde waren. “Verzekeringen, keuringen, attesten, vergunningen, noem maar op. Omdat de firma de onmiddellijke inning van 10.074 euro niet kon betalen, is de truck in beslag genomen.”

Op het eerste zicht werd de brandwerende coating in de tunnel zwaar beschadigd, maar er is geen gevaar voor andere weggebruikers. De kosten aan de tunnel moeten nog berekend worden door de beheerder.