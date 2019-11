Truck belandt in de gracht op E313: net 12 ton chocolade gelost Jan Aelberts

04 november 2019

22u44 0 Antwerpen Op de E313 richting Antwerpen is maandagavond een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat in de gracht beland. Drie van de vier rijstroken zijn versperd.

De chauffeur van de vrachtwagen had net 12 ton chocolade gelost en zijn tank was dus, gelukkig, leeg. Het gevaarte belandde in de gracht en moest worden getakeld met een grote kraan. Tijdens de takelwerken waren drie van vier rijstroken versperd. Door het late uur leverde dat geen noemenswaardige file op. Bij het accident raakte niemand gewond.