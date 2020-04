Trix lanceert muzikale wandelroute langs gesloten horecazaken Sander Bral

26 april 2020

14u35 0 Antwerpen “Een concertzaal hoort niet zonder publiek, én niet zonder muziek, maar het kan even niet anders. Daarom brengen we Trix naar de mensen.” Met die woorden lanceert concertzaal Trix een muzikale wandelroute in het stadscentrum. In de etalages van gesloten horeca- en muziekzaken vind je meer dan 35 concertfoto’s van de huisfotografen van Trix.

Hart, Warrecords, Tune Up, Bar Deco, Cafee Cabron, Witzli Poetzli, Cinema Cartoon’s, Café Ernst, Me & My Monkey, St. Simonne, Costa del Kapsalon, Buchbar, Eat Dust, Patine, Revista, Vitrin, Meat & Eat, Mirlo’s, Pallieter en Toneelhuis. Allemaal horeca- en muziekzaken of cultuurhuizen die momenteel gesloten zijn, en dat wellicht nog een lange tijd zullen blijven. Ze vormen het parcours van de muzikale wandeling die concertzaal Trix in het leven heeft geroepen.

“In hun etalages vind je 35 concertfoto’s, genomen door negen verschillende huisfotografen in Trix tussen 2015 en februari 2020, vlak voor we dicht gingen”, klinkt het bij Trix. “Alle foto’s zijn daar bovenop te koop als A3- of A2-print of als stapeltje postkaarten. Mensen kunnen ook een vrije bijdrage leveren. De opbrengst van het project gaat integraal verdeeld tussen de fotografen en de artiesten die op de foto staan.”

Het gaat om fotografen Amy Haghebaert, Arne Desmedt, Britt Adams, Bibiana Reis, Julie Rommelaere, Nadia Denys, Stijn Verbruggen, Tom Clabots en Wim Hermans. Ze maakten foto’s van onder andere dEUS, Zwangere Guy, Arno, Het Zesde Metaal, CPeX en Compact Disk Dummies. Ontdek alle artiesten in de wandeling ‘de klik’ door het stadscentrum van Antwerpen.

Alle info over het parcours hier. Lees alles over muziek in Antwerpen hier.