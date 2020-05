Trip naar kust is verademing voor Antwerps koppel dat vast zat in Marokkaanse hitte: “Nu hopen op ticket voor veerboot”

Philippe Truyts

30 mei 2020

17u52 0 Antwerpen Wég uit Marokko zijn ze nog niet, maar voor Irène Cardinaels en Rik Laurent is de Atlantische bries in Mohammedia (bij Casablanca) in alle betekenissen een verademing. De zestigers die in februari voor een rondreis uit Antwerpen waren vertrokken, zaten twee maanden in lockdown op een bloedhete camping in Goulmina na de snelle opmars van het coronavirus.

“Er zijn hier nog zeker zeven Belgen op de camping die nu wachten op een ticket voor de veerboot naar Spanje, of mogelijk zelfs Italië”, zo vertelden ze zaterdag. “Het is hier frisser (zaterdag 24 graden) met meer groen. We willen graag huiswaarts, maar laten ons emotioneel niet door hoogtes en laagtes meeslepen.”

Wachten op nieuws

Dat is volgens het koppel niet voor iedereen zo. “Voor een plek op de ferry word je van alles aangeboden. Je moet je dan eerst aanmelden op een ‘kandidatenlijst’ voor de overtocht naar Europa, aangeleverd door de Belgische ambassade. Daarna moet je wachten tot ze je bellen met goed nieuws. Dat kan dagen duren. Andere kampeerders worden er zenuwachtig van. Wij houden ons kalm.”

Hun beste hoop ligt nu in een overtocht op 4 juni. Maar niets is zeker. “Er zijn hier al mensen die een ticket hebben betaald, maar daar niets mee kunnen aanvangen.”

Dokter

Irène en Rik kwamen de voorbije weken in een steeds benardere situatie terecht. Woensdag trokken ze ten einde raad naar een arts in Goulmina, een stadje aan de rand van de woestijn. Die schreef een attest met het dwingende advies om hen naar een koelere plaats te laten rijden. De lokale overheid stond dat ook toe. Donderdag en vrijdag legden ze de zowat 600 kilometer af naar Mohammedia aan de Marokkaanse westkust. “We voelen ons nu goed. Het is hier aangenaam: 30 graden in onze mobilhome is te doen. In Goulmina ging het naar 40 graden.”