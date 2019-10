Trio troeft “kennis die roddels verkondigt” af met mes en ijzeren staaf: tot 18 maanden cel geëist BJS

14 oktober 2019

18u09 0 Antwerpen De Merksemse broers R. en een kompaan staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht omdat ze een kennis hadden afgetroefd. Ze riskeren tot 18 maanden cel en 800 euro boete.

De feiten gebeurden op 21 februari 2019 aan een woning in Antwerpen. De bewoner verklaarde dat Chafik R. (26) omstreeks 23.30u had aangebeld. Die laatste vroeg om buiten eventjes te praten over “de roddels die hij verkondigt”. De man kwam naar beneden en raakte op de stoep verwikkeld in een vechtpartij, waarbij ook Chahid R. (27) en Lokman Z. betrokken waren.

Het slachtoffer kreeg een rake slag in het gezicht en verloor daarbij twee tanden. Hij werd ook bewerkt met een ijzeren staaf. De broers R. en hun kompaan zouden ook met een mes hebben uitgehaald in de richting van de buik van het slachtoffer. Hij liep daarbij verschillende snijwonden op. Het slachtoffer verloor bij de schermutseling het bewustzijn. Toen hij weer bijkwam, ging hij zelf naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Het onderzoek heeft niet kunnen aantonen wie tijdens de vechtpartij nu precies wélke daden heeft gesteld. Het parket is daarom van oordeel dat de broers R. en Lokman Z. alle drie medeplichtig zijn aan het toebrengen van slagen en verwondingen. Voor Chahid R. werd 18 maanden cel en 800 euro boete gevorderd. De twee andere beklaagden riskeren 12 maanden cel en 800 euro boete.

De verdediging van de broers R. voert betwisting . “Er zijn slagen uitgedeeld, maar niet door mijn cliënt”, pleitte Xavier Potvin, de advocaat van Chahid R., bijvoorbeeld. Lokman Z. liet verstek.

Vonnis op 12 november.