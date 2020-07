Triagepunt Antwerps ziekenhuis Sint-Vincentius: “8 procent meer coronabesmettingen” CVDP BSB

14 juli 2020

17u47

Bron: Eigen berichtgeving, VTM 1 Antwerpen De agenda van het triagepunt aan het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen staat vol. Met 16 nieuwe bevestigde besmettingen de afgelopen week kennen de huisartsen er een stijging van 8 percent ten opzichte van de vorige week. “We merken dat er meer vraag is naar testen door mensen die bijvoorbeeld terug komen of vertrekken op vakantie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Corona is terug van nooit weggeweest. Met een stijging van 11 procent nieuwe bevestigde besmettingen lijkt een tweede golf zich sterk te maken in ons land. Vooral Antwerpen is zwaar getroffen.

Hilde Brems van GZA Sint-Vincentius bevestigt dat er de laatste dagen meer patiënten langskomen op het triagepunt, uitgebaat door huisartsenwachtpost Brabo. Ook dokter Ita Terpstra bevestigt dat aan VTM Nieuws. “Negen percent van wie ons triagepunt aan Sint-Vincentius deze week bezocht op verzoek van de huisarts, testte positief. Dat zijn zestien personen, een opvallende stijging. Voordien was dat slechts één percent.”

Kinderen op kamp?

Carmen Herrera kwam met haar kinderen naar het controlepunt dinsdag. “Ik maak me zorgen, mijn jongste is maar een maand en een half oud en mijn andere kinderen zouden normaal gezien op kamp moeten vertrekken”, zegt ze aan VTM Nieuws. “Het is spannend of dat nog zal doorgaan.”

De jonge Joran komt dan weer net terug vanop scoutskamp in de Ardennen, haar mama Ilse Janssens kwam hem testten om de andere Scoutskinderen en zichzelf gerust te kunnen stellen.

Volgens Ellie Geerts, verantwoordelijke van het triagepunt, staat de agenda echter al maanden vol. “We merken wel dat er de laatste dagen meer vraag is naar testen door mensen die bijvoorbeeld op vakantie willen vertrekken of net terugkomen.”

Geerts bevestigt dat het aantal positieve coronagevallen de laatste dagen stijgt. Antwerpen in het algemeen is de zwaarst getroffen stad van het land momenteel. Volgens de laatste cijfers van Sciensano zijn er de laatste zeven dagen 95 nieuwe besmettingen bevestigd.