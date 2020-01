Treinverkeer stilgelegd om gevluchte inbreker te arresteren PLA

18u13 0 Antwerpen Het treinverkeer op de lijn Antwerpen-Noorderkempen is vanavond rond 17 uur een tiental minuten stilgelegd voor de arrestatie van een inbreker.

De politie Voorkempen kreeg rond 16u30 een oproep binnen over twee verdachten van een inbraak die op heterdaad waren betrapt in het centrum van Brecht. De twee verdachten sloegen op de vlucht in een auto met Franse nummerplaat.

Er kwam een heuse klopjacht op gang met interventieploegen van politiezones Voorkempen, Schoten, Noorderkempen, Brasschaat en Zara, en met de helikopter van de federale politie. De vluchtwagen zette koers richting het treinstation Noorderkempen maar reed zich klem aan de Kromvenlaan. Eén van de verdachten ging het spoor op om zo aan de politie te kunnen ontkomen.

“Daarom is het treinverkeer gedurende een tiental minuten stilgelegd. De verdachte is ingerekend”, zegt woordvoerster Eveline Tiebos van pz Voorkempen.

Beide verdachten - een man en een vrouw - zullen voorgeleid worden bij het parket. Hun auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek.