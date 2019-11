Treinverkeer in Antwerpse haven krijgt mogelijk aparte regels BJS/BLG

28 november 2019

13u36 0 Antwerpen Het Antwerpse Havenbedrijf, Railport Antwerpen en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om een toekomstvisie voor goederenvervoer over het spoor uit te werken. De haven en Infrabel willen daartoe een digitaal platform voor goederentrafieken ontwikkelen en bekijken of het mogelijk is een apart model op te richten om de spoorinfrastructuur in de haven te beheren.

Tegen 2030 wil het Antwerps havenbedrijf het aandeel van zeecontainers, die per spoor naar het Europese achterland gaan, verdubbelen van 7 naar 15 procent. Om deze doelstelling te realiseren, ondertekenden de CEO’s van de Port of Antwerp, Infrabel en Railport Antwerpen een samenwerkingsakkoord.

Een van de ambities in het akkoord is het opzetten van een gemeenschappelijk digitaal platform om de goederentrafieken in de haven in kaart te brengen. “Dit informaticasysteem kan een oplossing zijn om de rijpaden af te stemmen met de terminalslots. Dat wil zeggen dat het lossen en laden van de containers van een zeeschip nog beter op één lijn gebracht kan worden met het treinverkeer in het havengebied, wat een belangrijke tijdswinst oplevert.”

Daarnaast bekijken de partijen een mogelijk apart beheermodel voor de circa 1.000 km aan spoorlijnen in het havengebied. “Spoorvervoer in havengebied is een wereld op zich. Experts zullen bekijken of het haalbaar is om aparte regels op te stellen voor de organisatie van het treinverkeer in havengebied. Het is een manier om extra flexibiliteit te realiseren.”