TreinTramBus hekelt wilde staking De Lijn en pleit voor gereguleerd stakingsrecht zoals bij de NMBS

02 september 2020

13u29

Bron: Belga 6 Antwerpen Reizigersorganisatie TreinTramBus hekelt de vakbondsactie bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn in Antwerpen, die dinsdag is gestart en woensdag nog aanhoudt. De organisatie roept de vakbonden op een einde te maken aan de wilde staking, maar ook aan de directie van De Lijn en aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters om “hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van het openbaar vervoer in Vlaanderen”.

“We hebben het als reizigersorganisatie moeilijk met de wilde staking, want dit is een niet aangekondigde actie”, zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus. “Dit kan voor ons niet. Het gebeurt nu ook bij het begin van het schooljaar, waardoor leerlingen die voor het eerst met de bus of tram naar school gaan, voor de tweede dag op rij in de kou staan.”

TreinTramBus wil dat er afspraken komen over een soort gereguleerd stakingsrecht zoals bij de NMBS, “waarbij wilde acties niet meer voorkomen en reizigers vooraf op de hoogte zijn en een alternatief kunnen zoeken”, aldus de voorzitter.

De reizigersorganisatie roept de vakbonden op een einde te maken aan hun actie. De directie van de openbaarvervoermaatschappij en minister Peeters moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen “voor de kwaliteit van het openbaar vervoer in Vlaanderen.”

Volgens De Lijn is de aanleiding van het conflict een tijdelijke aanpassing aan de dienstroosters voor de chauffeurs op lijn 17. Volgens de vakbonden is er bredere ontevredenheid na moeizame onderhandelingen over dienstwijzigingen.