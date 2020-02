Treinsurfer gewond geraakt in Antwerpen-Centraal Toon Verheijen

04 februari 2020

20u01 1

Een man is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een mogelijk geval van ‘treinsurfen’ in Antwerpen-Centraal. “Getuigen hadden onze mensen en de hulpdiensten verwittigd dat ze iemand tussen de sporen hadden zien liggen op de verdieping -2", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “De persoon is door de hulpdiensten van de sporen gehaald. Na onderzoek werd duidelijk dat het niet om een aanrijding ging, maar om een mogelijk geval van treinsurfen. Meer details ontbreken momenteel.” De hinder voor het spoor bleef beperkt omdat het maar om één spoor ging.