Trap station Sint-Mariaburg 4 weken dicht

18 juni 2019

14 juni 2019, 17 uur

Antwerpen De trap tussen brug Schriek en station Sint-Mariaburg aan de oostkant van het spoor is vanaf vandaag 4 weken afgesloten.

De brug in Ekeren krijgt een nieuwe indeling met een volwaardig fietspad dat verhoogd wordt aangelegd. Ook beide trappen worden volledig vernieuwd. Er is enkel hinder voor de voetgangers die de trap gebruiken. Zij moeten omlopen via Schriek of de Lodewijk Andersonstraat.