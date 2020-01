Tramsporen Ter Heydelaan en Ruggeveldlaan worden vernieuwd Jan Aelberts

16 januari 2020

16u17 0 Antwerpen Tussen 20 januari en 30 april vinden er onderhoudswerken plaats ter hoogte van de bocht Ter Heydelaan-Ruggeveldlaan in Deurne.

Er zal in die periode hinder zijn voor het verkeer. De volledige vernieuwing van de sporen duurt tot en met 10 juli. Het zal dan niet mogelijk zijn om de middenberm te kruisen in de zone tussen de Jaak Van Rillaerlaan en de Leopold Gilislaan. Auto’s moeten kort omrijden rond de werken om te keren. Bij de renovatiewerken van de tramsporen in de Ruggeveldlaan-Ter Heydelaan bleek er meer schade dan verwacht. Daarom worden de sporen vernieuwd.