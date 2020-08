Trams 11 en 12 blijven op stal “omdat het te warm is” Jan Aelberts

08 augustus 2020

12u31 0 Antwerpen De Lijn schaft tijdens de hittegolf - code rood - twee tramlijnen af. Zo kunnen de oudere tramstellen zonder airco op stal blijven.

Door de herschikking kan De Lijn op de andere tramlijnen meer trams inzetten met airconditioning en luchtblazers. De oudere PCC-trams blijven binnen. In die trams wordt het zo warm dat het voor de trambestuurders niet te verantwoorden is ermee te rijden. “Ook voor de reizigers is het niet comfortabel”, aldus de vervoersmaatschappij.

Tramlijnen 11 en 12 zullen niet uitrijden op alle dagen dat code rood geldt. De aangepaste regeling zal dan ook wellicht tot en met woensdag duren. “Maar we bekijken het dag per dag”, klinkt het bij De Lijn.

In plaats van lijn 11 (Berchem Station-Melkmarkt) kunnen reizigers gebruikmaken van lijn 9 van Berchem Station naar Groenplaats, of van de buslijnen 20-21-32 van Berchem Station tot Rooseveltplaats. Wat lijn 12 (Sportpaleis-Centraal Station ) betreft, zijn volgens De Lijn de premetrolijnen 2-3-5-6 een goed alternatief voor wie naar het Sportpaleis (premetro Sport) of Centraal Station (premetro Diamant) wil.