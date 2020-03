Tramlijnen 11 en 12 rijden voorlopig niet meer uit door hoog aantal zieken bij De Lijn ADA

22 maart 2020

12u53 0 Antwerpen Omdat de afwezigheid wegens ziekte bij de Antwerpse chauffeurs hoger ligt dan gemiddeld, heeft De Lijn beslist om het tramaanbod in Antwerpen vanaf maandag 23 maart aan te passen. Tramlijnen 11 en 12 zullen vanaf dan niet meer rijden.

Tramlijn 11 (Berchem Station - Melkmarkt) en tramlijn 12 (Centraal Station - Sportpaleis) zullen vanaf maandag niet meer rijden, dus geen trams meer in beide richtingen. Als alternatief raadt De Lijn haar reizigers aan vanaf Berchem Station een van de diverse buslijnen richting Rooseveltplaats en Centraal Station te nemen om daar over te stappen. Voor lijn 12 kan je tramlijn 2 (P+R Merksem - Hoboken) of 3 (P+R Merksem - P+R Melsele) nemen om via halte Schijnpoort of Handel op wandelafstand Stuivenberg te bereiken of tot aan halte Astrid of Opera om het Centraal Station te bereiken.

Alle andere Antwerpse lijnen blijven rijden volgens de eerder aangepaste dienstverlening. De Lijn geeft in haar aangepast aanbod absoluut voorrang aan de bediening van de ziekenhuizen.