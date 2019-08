Trambedding van Melkmarkt en Korte Koepoortstraat krijgt asfaltlaag BJS

19 augustus 2019

17u04 6 Antwerpen Wie op het stuk trambedding van de Melkmarkt en de Korte Koepoortstraat fietst, riskeert een valpartij op de gevaarlijke kasseien. Daarom wordt er eind deze maand asfalt aangelegd. Daarna volgen nutswerken in de Lange Koepoortstraat, waar begin 2020 de heraanleg tot een woonerf begint.

De asfalteringswerken op het stuk trambedding van de Melkmarkt en de Korte Koepoortstraat beginnen op 26 augustus en zijn normaal gezien op 9 september klaar. De gevaarlijke kasseien op de rijbaan worden verwijderen en vervangen door een laagje asfalt. De aannemer gaat ook de goten bekijken, en waar nodig vernieuwen. De stoep wordt niet aangepakt.

“Woningen en winkels zullen toegankelijk blijven voor voetgangers. Fiets- en gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid”, zegt het Antwerpse districtsbestuur. “De tram blijft gewoon rijden, waardoor een deel van de asfalteringswerken ’s nachts zullen plaatsvinden.”

De asfalteringswerken zijn een tijdelijke maatregel in afwachting van de aanleg van de ‘stadslus’. Die lus, waarvoor de complexe plannen in de maak zijn, loopt van de Franklin Rooseveltplaats naar het hart van de stad, over de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat en de Melkmarkt en gaat dan terug over de Korte Koepoortstraat, de Wolstraat en Kipdorp. De tram en de auto moeten er op hetzelfde rijvak komen, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Met de aanleg van de stadslus hoopt men fietsers van de drukke Meir te halen.

Wanneer de asfaltwerken op het stuk trambedding van de Melkmarkt en de Korte Koepoortstraat achter de rug zijn, beginnen op 16 september nutswerken in de Lange Koepoortstraat. Die gebeuren in vier fases en duren tot aan de kerstvakantie. Eind januari 2020 begint de aannemer dan aan de effectieve heraanleg van de straat tot een woonerf, waar de snelheid voor alle gebruikers beperkt is tot 20 km per uur. De riolering wordt niet aangepakt. De vernieuwde Lange Koepoortstraat moet dan tegen juni 2020 klaar zijn.