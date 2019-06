Tram test nieuwe route langs Havenhuis komende dagen ADA

11 juni 2019

11u55 12

Donderdag en vrijdag zullen de eerste trams rijden richting het nieuwe Havenhuis. De trams zullen nog geen passagiers vervoeren omdat het om testritten gaat. Alvorens de aannemer de trambedding afwerkt, moeten de sporen zich eerst nog zetten. Omdat nieuwe sporen door het gewicht van de tram nog altijd een beetje kunnen zakken in de steenslagbedding, zijn deze proefritten nodig. De testritten laten de aannemer toe om waar nodig de sporen opnieuw op de juiste hoogte leggen en zo de bedding verder af te werken.

In de loop van de zomer start De Lijn met de officiële testritten van het traject. Tijdens deze ritten kijkt De Lijn onder meer na of alle tramtypes zonder hinder­nissen het traject kunnen afleggen. Dit najaar wordt het traject officieel in gebruik genomen.