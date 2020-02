Tram rijdt vrouw (55) aan: slachtoffer zwaargewond afgevoerd Jan Aelberts

17 februari 2020

20u21 0 Antwerpen Op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is maandagavond een 55-jarige vrouw zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een tram.

Volgens getuigen zou de vrouw het rode licht genegeerd hebben waarna ze door tram 4 werd aangereden. Het ongeluk gebeurde op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken ter hoogte van de Abdijstraat. Het slachtoffer, 55 jaar oud, werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Over haar toestand is voorlopig niks bekend. De politie sloot twee rijvakken van de Sint-Bernardsesteenweg tijdelijk af. Ook het tramverkeer lag even stil.