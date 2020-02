Tram en auto knallen tegen elkaar op Belgiëlei: één gewonde Sander Bral

13 februari 2020

10u00 0 Antwerpen Op het kruispunt van de Belgiëlei met de Haringrodelei zijn een tram en een personenwagen tegen elkaar gebotst donderdagochtend. De bestuurder van de auto raakte gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is nog niet duidelijk waarom de tram van De Lijn en de auto in aanrijding kwamen. “Ziekenwagen, MUG en brandweer werden aangestuurd”, klinkt het bij de lokale politie. “De bestuurder van de wagen zat gekneld en is door de brandweer bevrijd. Op de tram raakte niemand gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gevoerd. De rijbaan werd zo snel mogelijk vrijgemaakt zodat het openbaar vervoer hervat kon worden.”