Traiteur start met ‘Creations at home’: “Kwaliteit van luxecatering met gemak van takeaway” Annelin Marien

12 augustus 2020

14u31 2 Antwerpen Relaxter dan op restaurant gaan, makkelijker dan zelf koken, toegankelijker dan traditionele catering en verrassender dan takeaway. Zo omschrijft Antwerpse cateraar Silverspoon zijn nieuwe concept ‘Creations at home’, een online gastronomisch keuzemenu. “Dit was al langer een gat in de markt, vandaag extra verstrekt door het coronaklimaat met alle gekende restricties”, aldus Bart Claessens van Silverspoon.

Stel: je organiseert een feestje in privékring. Laat je een cateraar komen, dan loopt de prijs al gauw hoog op. Té hoog, vindt Bart Claessens van Silverspoon. Er ontbrak volgens hem iets tussen de huidige vorm van catering en takeaway. “Traditionele catering werkt niet voor kleinere feestjes thuis”, aldus Bart. “’Lever je niets kleins?’, werd me dikwijls gevraagd. Het was hoog tijd om daar een degelijk concept voor te ontwikkelen. In de nieuwe wereld waar we vandaag in leven, zal die vraag vermoedelijk enkel nog toenemen.”

Menu op maat

De formule van ‘Creations at home’ is ideaal voor een groep van 10 tot 40 personen, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Een cateraar kookt voor je, en indien gewenst komt een pro thuis een handje helpen. “Met ‘Creations at home’ combineert Silverspoon de kwaliteit van luxecatering met het gemak van een afhaalmaaltijd”, aldus Bart. “Een Oosters buffet of een barbecue? Onze webshop is zo gemaakt dat je aanklikt wat je aanspreekt en in één oogopslag de prijs ziet. Heb je nog wat marge? Dan kan je extra’s toevoegen, zoals aangepaste wijnen of mooi aardewerk om alles in te presenteren. Lopen de kosten te snel op? Dan schrap je een item of pas je de aantallen aan voor je op ‘bestellen’ klikt. Je stelt je menu helemaal op maat en volgens het eigen budget samen. Pas wel op: een feest voor meer dan tien mensen organiseer je ook niet op vijf minuten. Dus het is niet zo dat alles kant-en-klaar op de stoep staat in een half uur. Onze levertijd bedraagt minimaal 48 uur.”

“Wat óók erg belangrijk aan dit concept: jij bent zelf een gast op dit feest”, benadrukt Bart nog. “Dus we willen jou zo weinig mogelijk laten werken. De gerechten worden geleverd in een stijlvolle box. Het enige wat jij hoeft te doen, is het eten opdienen en mee aanschuiven. Het is allemaal slechts één muisklik verwijderd.”

creationsathome.be