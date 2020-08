Traditionele Maria Tenhemelopneming live te zien op Youtube-kanaal van kathedraal ADA

14 augustus 2020

20u25 0 Antwerpen De Onze-Lieve-Vrouwekapel in de Kathedraal van Antwerpen viert zoals elk jaar op 15 augustus Maria Tenhemelopneming. Normaal wordt het Mariabeeld dan in processie rondgedragen in de straten rondom, maar door Corona komt er dit jaar een virtuele processie die online te volgen zal zijn.

De processie van het Mariabeeld is een eeuwenoude traditie die enkele jaren geleden opnieuw in ere werd hersteld en steeds veel kijklustigen trekt op moederkersdag in Antwerpen. “Maar nu alle evenementen verboden zijn in de stad, moesten we op zoek naar een creatieve oplossing”, vertelt Peter De Becker, bestuurslid van de Kapel. Alles werd in het werk gesteld zodat gelovigen ook dit jaar van thuis uit kunnen meebidden en vieren.

Zo zal de viering op 15 augustus om 10uur, voorgegaan door bisschop Johan Bonny, doorgaan met zeer beperkt publiek en live gestreamd worden. “Alle regels zullen strikt nageleefd worden”, maakt Peter zich sterkt.

Ook de rondgang van het beeld zal online te bekijken zijn in verschillende talen. Het wordt een virtuele processie aan de hand van beelden die reeds op voorhand werden opgenomen in de Kathedraal en waarbij naar goede gewoonte wordt stilgestaan bij de verschillende mysteries van de Rozenkrans.

De uitzending vindt plaats op 15 augustus en start om 9.30 start op het YouTube-kanaal van de kathedraal. De beelden zullen ook permanent beschikbaar blijven om uitgesteld te kijken. Meer informatie op www.onzelievevrouwekapel.be