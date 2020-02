Traditie uit 17de eeuw lokt opnieuw honderden nieuwsgierigen naar Carolus Borromeuskerk ADA

26 februari 2020

16u02 0 Antwerpen De Carolus Borromeuskerk zat afgeladen vol om een speciaal spektakel bij te kunnen wonen. Drie keer per jaar wordt het immense schilderij dat boven het altaar hangt veranderd. Een traditie die al sinds de 17de eeuw bestaat. Reden van de wissel? De kerk interessant houden voor de gelovigen.

Een uur voor de wissel van het schilderij stond een honderdtal mensen al aan de deuren van de Carolus Borromeuskerk te wachten. Hoewel de traditie al teruggaat tot in de 17de eeuw, is het voor vele Antwerpenaren toch altijd een bijzonder moment. Slechts drie keer per jaar vindt zo een wissel plaats: op Aswoensdag, paasmaandag en net voor Onze-Lieve-vrouw Hemelvaart.

De reden van de wissel is eenvoudig en tegelijk geniaal. “Typisch voor de Jezuïeten, en eigenlijk gelijk welke geloofsovertuiging, was dat wanneer je de kerk binnenkwam meteen alle aandacht naar het altaar moest gaan. Daarom werden er gigantische schilderijen boven het altaar gehangen. Maar na verloop van tijd valt het schilderij niet meer op omdat er bij de mensen gewenning optreedt. Door het schilderij regelmatig te veranderen, hield je de mensen scherp”, vertelt Dimitri De Hert, intendant van de Carolus Borromeuskerk. Maar daarnaast heeft de wissel ook een diepere betekenis. Door de schilderijen regelmatig te verwisselen bleef het gesproken woord steeds ondersteund door beeld.

4 schilderijen

Van de vier oorspronkelijke schilderijen zijn de ‘Kruisoprichting’ van Gerard Seghers en ‘De Kroning van Maria’ van Cornelis Schut nog steeds aanwezig in de kerk. De twee andere schilderijen, ‘De Mirakelen van de Heilige Ignatius’ van Loyola en ‘De Mirakelen van Franciscus Xaverius’ van Rubens, zijn bij de opheffing van de jezuïetenorde in 1773 verhuisd naar Wenen. In het midden van de 19de eeuw werd ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel’ van Gustaaf Wappers toegevoegd.

Op Aswoensdag werd ‘De Kroning van Maria’ vervangen door de ‘Kruisoprichting’. Al bij al duurde de wissel slechts 10 minuten. Dat komt door een ingenieus katrol systeem. “Onder het schilderij staat een grote opbergkist waar vijf schilderijen opgeborgen kunnen worden. Met behulp van vrijwilligers en het katrolsysteem wordt het schilderij eerst losgekoppeld van het kader om het vervolgens te laten zakken in de kist. De omgekeerde werkwijze wordt nadien toegepast op het nieuwe schilderij”, aldus De Hert.