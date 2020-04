Tour Elentrik geeft kleur aan elektriciteitskasten in wijk Luchtbal Annelin Marien

15 april 2020

13u42 0 Antwerpen Een tiental nutskasten in de wijk Luchtbal krijgen een laagje kunst: professionele kunstenaars gingen aan de slag met lokale creatievelingen om oude en vuile nutsvoorzieningskasten in Luchtbal te versieren. Binnenkort kan iedereen een digitale wandelroute volgen langsheen alle werken.

Streetartcollectief Treepack startte het project Tour Elentrik met als doel het straatbeeld in Luchtbal op te fleuren. Een aantal kunstenaars, al dan niet met ervaring in streetart, werkte samen met enkele creatieve buurtbewoners aan een reeks mooie ontwerpen voor de kasten, in het thema diversiteit. De bewoners volgden in maart een workshop waar ze enkele basistechnieken aanleerden, zoals het werken met een spuitbus, markers en stencils. De werken worden momenteel door de kunstenaars en buurtbewoners op de kasten geplaatst, nog tot en met zondag 19 april.

Vanaf 1 mei zijn de kunstwerken ook terug te vinden op de virtuele kaart van Street Art Cities, een wereldwijde digitale streetartbibliotheek. Samen met de reeds bestaande streetartwerken in Luchtbal vormen ze een interessante kunstroute doorheen de wijk. De kunstwerken worden komende zomer ook opgenomen in een wandelzoektocht van BLOC 2030.