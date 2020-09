Tot zeven jaar cel gevorderd voor invoer van 1,2 ton cocaïne CVDP

25 september 2020

18u22

Bron: Belga 0 Antwerpen Vier mannen zijn vrijdag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen moeten verschijnen voor de invoer van 1,2 ton cocaïne via de Waaslandhaven. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot zeven jaar en boetes tot 32.000 euro.

In de Waaslandhaven werd in augustus vorig jaar een container met 1.283 kilo cocaïne aangetroffen op een schip uit Costa Rica. De drugs, met een straatwaarde van ruim 50 miljoen euro, zaten verstopt tussen de bananen. Ze werden in beslag genomen en de container werd onder observatie geplaatst. Enkele dagen later kwam een vrachtwagenchauffeur de container oppikken. De federale politie volgde het voertuig naar een loods in de Potaardestraat in Niel.

Tijani T., Faysal E.B. en Mohamed E.J. waren de container aan het uitladen, toen de politie binnenviel in de loods. Ze werden alle drie gearresteerd. Ook chauffeur Thomas D. werd tegengehouden en in de boeien geslagen. Hij verklaarde dat hem 40.000 euro was beloofd om een container met drugs te gaan ophalen in de haven. Het viertal werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor mededaderschap aan invoer en handel van verdovende middelen en voor deelname aan een criminele organisatie.

Luxueuze levensstijl

Volgens de procereur hield Faysal E.B er een opvallend luxueuze levensstijl op na. Dat bleek uit huiszoekingen van de politie op de dag van de arrestaties. “De luxueuze levensstijl was niet in overeenstemming met zijn officiële inkomsten. Zo werden er onder meer drie dure horloges ter waarde van 186.000 euro aangetroffen. Hij had ook veel cashaankopen en -stortingen gedaan”, legt de procereur uit.

De verdediging van Faysal E.B. vroeg de vrijspraak omdat hij geen daden van invoer zou hebben gesteld. “Het enige materiële feit is zijn loutere aanwezigheid in de loods op 19 augustus. Er kan niks anders aan hem gekoppeld worden”, zegt de advocaat. De luxueuze levensstijl van zijn cliënt is volgens hem onvoldoende bewijs voor een strafrechtelijke veroordeling. “Er is geen onderzoek gebeurd naar de aankoop van de dure horloges. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hij een handel heeft in luxehorloges. Laten we die mensen niet stigmatiseren.”

Zware fout

Tijani T., die de loods huurde via zijn firma, had ook veel cashgelden gestort en had meer dan 300.000 euro vergokt. Hij pleitte vrijdag schuldig. “Mijn cliënt had zware financiële problemen en stelde zijn loods ter beschikking in ruil voor een vergoeding. Hij heeft een zware fout gemaakt, waar hij uiteindelijk niets aan heeft overgehouden”, stelde advocaat John Maes. “We vragen om probatievoorwaarden omdat mijn cliënt zijn leven terug op het juiste spoor heeft: hij is verloofd, heeft vast werk en klust in zijn vrije tijd bij als fietskoerier. Bovendien was hij voordien niet gekend bij justitie.”

De advocaten van Mohamed E.J. hadden graag een getuige verhoord omdat er tegenstrijdige info zou zijn over de rol van de Nederlandse recherche in dit dossier, maar de rechtbank ging daar niet op in. Ze vroegen ook om probatievoorwaarden. “Als mijn cliënt al schuldig is, dan had hij slechts een zeer beperkte rol in deze zaak. Bovendien heeft hij al acht maanden in voorlopige hechtenis uitgezweet, wat een zware beproeving voor hem was.” Voor Thomas D., die in quarantaine zit in Nederland, wordt op 15 oktober gepleit.