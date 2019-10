Tot vijf jaar cel gevorderd voor reeks inbraken bij Shurgard BJS/BLG

03 oktober 2019

18u04 0 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft woensdag tot 5 jaar cel geëist tegen acht Nederlanders die verdacht worden van een reeks inbraken in opslagboxen van Shurgard in Dilbeek, Merksem en Aartselaar. Ze verkochten de buitgemaakte goederen op markten in Nederland. Zes van de acht beklaagden lieten verstek gaan.

De bende ging volgens de procureur goed georganiseerd te werk. Om toegang te krijgen tot de vestigingen van Shurgard, werden stromannen ingeschakeld die voor beperkte tijd een opslagbox huurden. Via hen kreeg de bende dan de toegangscodes in handen. Er werden ook voorverkenningen uitgevoerd om te kijken welke goederen er waren opgeslagen.

In mei 2015 werd een grote hoeveelheid sterke drank uit een box in Dilbeek gestolen. Diezelfde maand verdween in Aartselaar een lading tabak, gevolgd door een partij voedingssupplementen in december 2015. In Merksem ging de bende in november 2015 met muziekapparatuur aan de haal. Een maand later sloegen ze er opnieuw toe en bestond de buit uit een grote hoeveelheid verzorgingsproducten, een partij snoepgoed en exclusieve wijnen.

Via de wijn konden de beklaagden opgespoord worden. De flessen waren na de diefstal op een zwarte lijst gezet. Toen de bende ze te koop aanbood aan een Nederlandse wijnhandelaar, lichtte die de politie in. Een deel van de wijn werd in een opslagplaats in Rotterdam aangetroffen en al terug gegeven aan de eigenaar.

Vonnis op 28 oktober.