Tot vijf jaar cel gevorderd voor fatale vechtpartij tussen daklozen BJS/BLG

19 december 2019

09u19 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft zich gebogen over het dossier over een zware vechtpartij onder daklozen, die voor Mariusz Spozdzial fataal afliep. Twee Polen staan terecht voor opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg. Het openbaar ministerie vorderde voor Mateusz W. (32) vijf jaar cel en voor Damian M. (29) twee jaar cel.

Mariusz Spozdzial werd op 27 februari 2019 dood aangetroffen in een vervallen pand in Mortsel, waar hij wel vaker verbleef. Het was zijn neef die de gruwelijke ontdekking deed. Hij vertelde de politie dat hij vijf dagen eerder samen met het slachtoffer en twee vrienden naar de ondergrondse parking van het Centraal Station in Antwerpen was getrokken om er de nacht door te brengen.

Ze waren er de beklaagden tegengekomen en waren met hen beginnen drinken. Op een bepaald moment sloeg de sfeer om en had Mateusz W. een vuistslag aan het slachtoffer gegeven. Zijn neef was daarop weggevlucht en had Mariusz daarna niet meer gezien. Hij was hem overal gaan zoeken en had zijn lichaam uiteindelijk aangetroffen in het pand in Mortsel.

De twee vrienden die erbij waren, werden opgespoord en bevestigden dat Mateusz W. het slachtoffer had aangevallen. Na die eerste vuistslag was hij op de grond gevallen en had Mateusz W. hem nog met een fles whisky op het hoofd gemept en hem tal van schoppen gegeven. Het geweld was pas gestopt, nadat Mateusz W. overgehaald kon worden om nog meer alcohol te kopen. Het slachtoffer maakte van die gelegenheid gebruik om naar Mortsel te vluchten, waar hij gestorven was.

Vrijspraak gevraagd

Damian M. had volgens de vrienden alleen maar toegekeken. Toch wordt hij mee vervolgd voor het toebrengen van slagen, omdat hij op camerabeelden van de parking last lijkt te hebben van zijn rechterhand. Hij ontkende echter iedere betrokkenheid en vroeg de vrijspraak.

Mateusz W. gaf pas op de zitting toe dat hij Mariusz geslagen had, maar volgens zijn advocate staat het causaal verband tussen die slagen en de dood van het slachtoffer niet vast. “We weten niet wat er verder nog met hem gebeurd is tussen de vechtpartij en het aantreffen van zijn lichaam.”

Vonnis op 8 januari.