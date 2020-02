Tot twee jaar cel voor raid na uit de hand gelopen caféruzie BJS

12 februari 2020

10u29 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie mannen uit Stabroek en Kapellen celstraffen tot twee jaar gegeven voor een wraakactie na een uit de hand gelopen caféruzie. Ze waren binnengedrongen in een appartement en hadden de bewoners een flink pak slaag gegeven.

In de nacht van 28 op 29 november 2015 werd met brute kracht de voordeur van het appartement van Michael C. ingetrapt. Drie mannen drongen naar binnen en gingen het slachtoffer te lijf met een ijzeren staaf. Een van hen probeerde hem ook met een brandblusser op het hoofd te slaan.

Zijn kameraad Luis V.H., die in de woonkamer op de zetel lag te slapen, werd met een stok bewerkt. Hij probeerde aan zijn belagers te ontkomen door uit het raam te springen. Hij liep daarbij een dubbele neusbreuk en een gebroken hiel op.

Café ‘Tandje Bij’

De verdenking viel al snel op Franky H. (36), Hakim K. (34) en Michael D. (33). De slachtoffers verklaarden dat ze eerder op de avond ruzie met hen hadden gekregen in café ‘Tandje Bij’ in Ekeren. Luis V.H. had daarna met een verkeersbord de autoramen van Hakim K. vernield.

De voet van dat verkeersbord werd in het appartement van het slachtoffer teruggevonden, alsook een stok met daarop een sticker van de vroegere werkgever van Michael D. De drie ontkenden dat ze ter plaatse waren geweest, maar de rechtbank vond hun schuld bewezen. “Naar aanleiding van een caféruzie, waarbij een van hun voertuigen beschadigd werd, besloten de beklaagden om het recht in eigen handen te nemen. Geweld werd daarbij niet geschuwd.”

Franky H., die al veroordeeld werd tot achttien maanden cel voor een diefstal met geweld en tot twee werkstraffen voor inbreuken op de drugswet, kreeg twee jaar effectieve celstraf en 1.500 euro boete. Hakim K. en Michael D. werden veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan de helft effectief, en 1.200 euro boete.

De beklaagden moeten de slachtoffers in totaal 8.266 euro aan schadevergoedingen betalen.