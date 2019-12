Tot twee jaar cel gevorderd voor Roemeense inbrekersbende BJS

02 december 2019

13u36 0 Antwerpen Vier leden van een Roemeense bende staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor hun betrokkenheid bij drie inbraken in Antwerpen-centrum. De procureur vorderde celstraffen tot twee jaar.

De bewoonster van de Waterloostraat verwittigde op 18 mei 2019 de politie omdat ze door het raam twee mannen op het dak van de woning van haar buren had gezien. De mannen waren daarna weggereden met een witte Mercedes.

Ter hoogte van de Bolivarplaats op het Antwerpse Zuid kon de politie het voertuig intercepteren. Een van de inzittenden, een vrouw, was in het bezit van zes ringen, een Rolex, 13 armbanden en enkele oorbellen. Vermoedelijk waren de spullen afkomstig uit het huis in de Waterloostraat.

De speurders konden de beklaagden ook nog in verband brengen met een inbraak op de eerste verdieping van een appartement in de Van Eycklei op 16 mei én met een poging tot inbraak in een woning in de Rubenslei.

De beklaagden ontkenden de feiten in eerste instantie. Ze zeiden dat ze naar België waren gekomen om een trouwfeest bij te wonen. Later gingen twee van de vier beklaagden mondjesmaat over tot bekentenissen.

Geen van de vier beklaagden kwam naar het proces. Drie personen lieten verstek en de vrouw, die met de gestolen juwelen werd betrapt, zou ondertussen zijn overleden.

Het vonnis volgt later deze maand.