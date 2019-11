Tot 8 maanden cel voor fietsdieven die “oud ijzer verzamelen” BJS

04 november 2019

15u31 0 Antwerpen Twee Poolse vrouwen en een Poolse man zijn door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een aantal fietsdiefstallen. De twee vrouwen kregen 8 maanden cel met uitstel en een deels uitgestelde boete, de man komt weg met een opschorting.

Een alerte bewoner van de Bleekhofstraat in Borgerhout verwittigde op 28 maart 2019 de politie. De getuige had gezien hoe een man en twee vrouwen in de straat fietsen in een bestelwagen aan het laden waren. Toen de politie arriveerde stapte een van de vrouwen weg en deed ze alsof ze de twee anderen niet kende. De twee vrouwen werden gefouilleerd en waren in het bezit van verschillende fietsensloten en gsm’s.

Tijdens hun politieverhoor ontkende het drietal dat ze zich inlieten met fietsdiefstallen. Ze zeiden dat ze oud ijzer verzamelden en dus niks strafbaars deden. De procureur deelde die visie niet en eiste 18 maanden celstraf en 800 euro boete wegens diefstal en bendevorming. “De fietsdieven gingen georganiseerd te werk. De twee vrouwen zochten de fietsen, hun mannelijke kompaan zorgde voor het transport.”

De rechtbank achtte het trio maandagochtend schuldig aan het plegen van verschillende fietsdiefstallen. Een aantal feiten vond de rechtbank niet bewezen. Ook voor bendevorming gaan de drie vrijuit.