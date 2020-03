Tot 8 jaar cel voor drugshandel en witwassen: ‘Visboeren’ met loft in Hilton krijgen strengere straffen dan geëist Patrick Lefelon

19 maart 2020

De 'Visboeren' zijn veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 8 jaar voor de drugshandel en witwassen. De Marokkaanse familie die in Antwerpen bekend is voor haar viswinkels, heeft volgens de rechtbank voor honderdduizenden euro drugsgelden witgewassen. Zij kocht er onder andere een loft mee in het Hilton-hotel van Tanger.

De rechtbank is met die uitspraak strenger dan de openbare aanklager. Die had celstraffen tot zeven jaar gevorderd tegen de kopstukken van ‘De Visboeren’. De drie broers A. en hun schoonvader ‘bompa’ Mohamed Acr. werden verdacht van drugshandel en witwassen van 1,7 miljoen euro.

Volgens de procureur bestond de bende uit dertien leden. Er was bewijs van minstens één gelukte invoer van cocaïne. De aanwijzingen komen vooral uit telefoontaps en rechtstreekse afluistering van ‘bompa’ Mohamed Acr. (73). De oude man schept in zijn gesprekken met vooral zijn Spaans liefje (29) op over zijn drugshandel en zijn zakken vol geld.

Deugnieten

Mohamed Acr. die een pensioen van 1.100 euro trekt en in een sociale woning op Linkeroever woont, had niet door dat zijn appartement vol afluisterapparatuur was gestopt. De gesprekken van Mohamed Acr. deden de oren van de speurders tuiten.

Bompa vertelde zijn liefje bijvoorbeeld hoe ze geld naar Marokko moest smokkelen: “Grote biljetten van 500 euro inpakken in aluminiumfolie en in je kleding innaaien.” Hij pakte ook uit met zijn eigen fortuin en toonde zijn vriendinnetje een zak vol coupures van 100, 200 en 500 euro. “Hier zitten drie deugnieten in!”. Eén deugniet was volgens de speurders codetaal voor 100.000 euro.

Het uitgebreide financiële onderzoek toonde volgens de procureur aan dat de kopstukken geen redelijk uitleg geven voor ruim 1,7 miljoen euro aan inkomsten. Hij vorderde de verbeurdverklaring van dat geld. Vooral Rachid A. (580.000 euro) en Mohamed A. (594.000 euro) zouden zo hun bezittingen kunnen kwijtraken.

De advocaten van de familie zagen weinig bewijzen. Het onderzoek was vooral gebaseerd op het gebeuzel van bompa Mohamed Acr. Hij was een opschepper, maar zijn praatjes misten elke grond van waarheid. Als er al zwart geld in de familie omging, was dat hooguit van “een viske dat eens in het zwart was verkocht.”

Acht jaar cel voor bompa

De rechtbank ging donderdagmiddag echter mee in het verhaal van de procureur. Bompa Mohamed Acr. wordt veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar en een verbeurdverklaring van 282.000 euro.

Schoonzoon Mohamed A. en zijn broer Rachid krijgen elk een straf van 6 jaar en een verbeurdverklaring van 386.000 euro (Mohamed) en 324.000 euro (Rachid). Broer Hassan is veroordeeld tot 4 jaar cel.

Een aantal buitenlandse contacten van de familie, die niet op het proces opdaagden, zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. De andere verdachten kregen van 2 jaar tot 30 maanden.