Tot 4.000 euro boete voor handelaar die sluitingsverbod negeert Patrick Lefelon

17 maart 2020

18u55 0 Antwerpen Winkels, cafés of restaurants in de provincie Antwerpen die het sluitingsverbod voor de coronacrisis negeren, kunnen boetes tot 4.000 euro krijgen. Wie dan nog niet inbindt, riskeert een celstraf tot 3 maanden. “Niet het moment om achterpoortjes te zoeken”, laat het parket weten.

De procureur en de gouverneur van de provincie Antwerpen hebben samengezeten met de federale politie en de 24 politiezones van de provincie Antwerpen hebben de violen gestemd. Het Antwerpse parket verwacht van de horeca- en handelszaken dat zij zich strikt houden aan de richtlijnen.

Het Antwerpse parket: “Wij beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot tijdelijke sluiting over te gaan, maar het niet-naleven van de federale maatregelen kan bijzonder drastische gevolgen hebben voor de druk op onze gezondheidsinfrastructuur en bijgevolg op de algemene volksgezondheid. Een strenge aanpak is dan ook een absolute noodzaak. Dit is absoluut niet het moment om op creatieve wijze achterpoortjes in de maatregelen te zoeken.

Het provinciaal coördinatiecomité zal niet aarzelen om uitbaters die weigeren de maatregelen te volgen, te beboeten of zelf te laten veroordelen.

Trapsgewijze aanpak

Het gekozen vervolgingsbeleid staat in verhouding tot de ernst van de overtreding en tot de houding van de overtreder. Daarom kiezen politie en parket voor een trapsgewijze aanpak. Overtreders zullen eerst door de politie aangemaand worden om te sluiten. Helpt dat niet, dat wordt een proces-verbaal opgemaakt en kan de burgemeester een ontruiming of een sluiting verplichten.

Worden de zaakvoerders naderhand opnieuw betrapt op een overtreding, dan komt er een proces-verbaal dat naar de procureur wordt gestuurd. Hij kan de overtreder dan een minnelijke schikking tot maximaal 4.000 euro voorstellen.

Wie volhardt in de boosheid, riskeert een vervolging voor de rechtbank. Hij zal vervolgd worden voor de overtreding van de wet op “de bescherming van de gezondheid van verbruikers. Daarvoor kunnen straffen van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete worden opgelegd.